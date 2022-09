Flávio reclama de falta de dinheiro para campanha de reeleição de Bolsonaro: 'ponto crítico'

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estar “muito preocupado” com a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro, “porque o dinheiro do partido acabou”.

“Poderíamos estar com uma força muito maior, com capilaridade muito maior com os candidatos do PL a deputado federal e estadual com mais recurso para fazer a campanha e levando o nome do Bolsonaro. Isso não está acontecendo porque não tem recurso. Esse é sim um ponto crítico da nossa campanha”, disse o parlamentar ao jornal O Globo.

O PL recebeu R$ 312 milhões em dinheiro público distribuídos aos candidatos da legenda por meio dos fundos eleitoral e partidário. “O dinheiro que aguardávamos que viesse com as arrecadações estão sendo realizadas de forma muito lenta ainda. Isso atrapalha muito. Fazemos conta para ver quanto custa o deslocamento do presidente de um lugar para outro”, disse Flávio.

Apesar da queixa da falta de recursos, a campanha de reeleição de Bolsonaro é, de acordo com a reportagem, a que mais arrecadou recursos por meio de doações até o momento: R$ R$ 10,8 milhões.

