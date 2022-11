Flordelis comemorou assassinato do marido: “estou livre”

Filho afetivo presenciou a mãe falando "estou livre", de braços abertos, após o enterro do marido edit

247 - Em depoimento nesta terça-feira (8) o filho afetivo da ex-deputada Flordelis, Alexsander Felipe Mato Mendes, disse que presenciou a mãe falando "estou livre", de braços abertos, após o enterro do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019.

De acordo com reportagem do Uol, Alexsander, que foi ouvido por videoconferência, disse que já havia relatado o que viu a Maria Edna do Carmo, irmã de Anderson. Flordelis responde pelo crime junto de três filhos e uma neta.

Além de Alexsander, nesta terça ainda serão ouvidos filhos adotivos, afetivos, um biológico e netas convocados pela acusação. Uma das noras da ré também será ouvida. Essa é a parte da família que diz acreditar na culpa de Flordelis nos crimes.

