Flordelis é notificada pela Câmara tem cinco dias para apresentar defesa ao Conselho de Ética

Deputada federal Flodelis , acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, foi notificadapela corregedoria da Cãmara e tem cinco dias para apresentar sua defesa no processo por quebra de decoro no Conselho de Ética

Revista Fórum - A deputada federal Flodelis (PSD-RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, foi notificada na manhã desta quarta-feira (9) pelo corregedor da Câmara, Paulo Bengston (PTB-PA) e tem cinco dias para apresentar sua defesa no processo por quebra de decoro no Conselho de Ética da casa, que pode resultar na cassação de seu mandato.

Flordelis recebeu a notificação em seu apartamento funcional, em Brasília. Ela é alvo de uma representação do deputado Léo Motta (PSL-MG) depois que veio à tona a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que aponta a parlamentar como mandante do assassinato do marido.

