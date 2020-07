Florestan Fernandes inaugurou o questionamento ao mito da democracia racial, diz Douglas Belchior

“Ele é dos primeiros intelectuais brancos que vão se dedicar a estudar a presença negra no Brasil, a discutir a questão racial”, lembrou o professor e historiador Douglas Belchior na semana em que o sociólogo Florestan Fernandes, um dos maiores pensadores brasileiros, completaria 100 anos. Assista na TV 247 edit

247 - Na semana em que o grande sociólogo Florestan Fernandes completaria 100 anos de idade, o professor, historiador e cofundador da Uneafro Douglas Belchior falou à TV 247 sobre a importância para a luta racial do legado de um dos maiores pensadores da história do País.

Belchior disse que o sociólogo foi um dos primeiros intelectuais brancos a se dedicar à pauta negra, rompendo com as aparências de que o Brasil vivia sob uma democracia racial, mesmo sendo depois criticado pelo movimento negro por algumas de suas ideias. “Florestan Fernandes é um cara importante porque ele é dos primeiros intelectuais brancos que vão se dedicar a estudar a presença negra no Brasil, a discutir a questão racial. Claro que ele faz isso de uma maneira também a ser criticada pelo movimento negro, mas não importa. Importa que ele inaugura uma análise questionando o mito da igualdade, da democracia racial. Esse serviço é muitíssimo importante”.

O professor falou também que Florestan, por meio de suas obras, ajudou o povo negro a reorganizar a esquerda. “A juventude da década de 70 que era de esquerda e que se opunha ao regime militar, lia bastante Florestan Fernandes, que era um marxista. Então a gente tinha um movimento negro de esquerda que ajudou a reorganizar a esquerda brasileira e depois foi vítima dela. Viva Florestan Fernandes!”.

