Foco de Lula nas eleições municipais será em capitais com maior disputa com o bolsonarismo

247 – O presidente Lula (PT) direciona suas atenções para as eleições municipais deste ano, concentrando-se nas capitais onde a disputa com o bolsonarismo se mostra mais acirrada. Lula intensificou as articulações para formar alianças e indicou seu interesse em se envolver ativamente nas eleições onde a polarização entre sua base aliada e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é evidente, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo.

Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre estão no radar do presidente, onde as eleições se desenham como um embate entre lulistas e bolsonaristas, mesmo com múltiplas candidaturas aliadas ao PT.

Lula destacou a importância dessas eleições, especialmente em São Paulo, onde a disputa direta entre ele e Bolsonaro é evidente. O PT optou por não lançar um candidato próprio à Prefeitura de São Paulo, apoiando a chapa formada por Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy. O Rio de Janeiro e o Recife também estão no foco do PT, que busca fortalecer seus aliados nessas cidades. Em Porto Alegre, a candidatura de Maria do Rosário (PT) representa uma estratégia de confronto direto com o bolsonarismo, com o apoio do PSOL.

