'Foi para beneficiar Lula', diz Bolsonaro sobre decisão de Moraes que barrou investigações contra institutos de pesquisas

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) criticou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que barrou as investigações abertas por determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra os institutos de pesquisas eleitorais.

Segundo o atual ocupante do Palácio do Planalto, a decisão do magistrado visa favorecer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou à frente da disputa presidencial no primeiro turno e lidera as pesquisas de intenção de voto para a segunda etapa do pleito, que será realizada no dia 30 de outubro.

"Começou aí o Cade e a PF a investigar institutos de pesquisa. O que ele [Moraes] fez? Não pode investigar. Ou seja, institutos vão continuar mentindo, e nessas mentiras quantos votos não arrastam pro outro lado. Geralmente, vota em quem tá ganhando, 3, 4 milhões de votos", disse Bolsonaro nesta sexta-feira (14), em entrevista ao podcast Paparazzo Rubro-Negro, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Ainda segundo Bolsonaro, o candidato de Moraes é o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa de Lula.O atual mandatário também afirmou que a decisão do TSE que impediu a realização de lives eleitorais na sua residência, teve como objetivo "humilhar, tomar seu tempo, tentar tirar do sério”.

No despacho que tornou sem efeito as investigações, expedido na quinta-feira (13), Moraes afirmou que houve "usurpação da competência" da Justiça Eleitoral sobre o assunto. Ele também destacou a "incompetência absoluta" dos órgãos para abrir um procedimento do tipo durante o período eleitoral.

>>> Moraes suspende investigações da PF e do Cade contra institutos de pesquisa

"Tais medidas açodadas, além da incompetência dos órgãos que as proferiram e da flagrante usurpação das funções constitucionais da Justiça Eleitoral, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo e candidato a reeleição, podendo caracterizar, em tese, desvio de finalidade e abuso de poder por parte de seus subscritores”, disse o presidente do TSE em um trecho da decisão.

Ele determinou, ainda, que a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral investiguem a "eventual prática de abuso de poder político, consubstanciado no desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.