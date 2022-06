Fome avança no governo Bolsonaro e renda dos 5% mais pobres não compra nem dois "pratos feitos" por mês

Apoie o 247

247 - O avanço da inflação e a crise decorrentes da falta de rumo da política econômica do governo Jair Bolsonaro fazem com que a renda média da parcela dos 5% brasileiros mais pobres seja insuficiente para comprar dois pratos feitos por mês ou um quilo de carne por mês em uma grande cidade como São Paulo. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado no início de junto, 33 milhões de pessoas passam fome atualmente no país, patamar semelhante ao registrado 30 anos atrás, quando a fome alcançava 32 milhões de brasileiros.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quase 10 milhões de pessoas que integravam o grupo dos brasileiros mais pobres em 20121 viram, em média, o rendimento mensal domiciliar per capita chegar a R$ 39, uma queda de 33,9% sobre o exercício anterior.

"O pior é que, além de a renda das camadas mais pobres ser muito baixa, ela é instável. Flutua muito", disse o economista Marcelo Neri, diretor do centro de políticas sociais FGV Social, em entrevista ao periódico.

Ainda segundo a reportagem, “uma análise recente do FGV Social, a partir de dados do Gallup World Poll, a parcela de brasileiros sem dinheiro para alimentar a si ou a sua família em algum momento dos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021. O percentual é recorde na série iniciada em 2006”.

