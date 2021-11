Fora da COP26, Bolsonaro se encontra com líder da extrema direita italiana

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro, que preferiu não participar da 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP26), que acontece em Glasgow, encontrou-se nesta terça-feira (2), em Pistoia, na Itália, com o senador e líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini.

Bolsonaro e Salvini participaram de ato em homenagem aos 467 pracinhas mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial. O encontro foi alvo de protestos de moradores da cidade.

A ida do senador ao evento com Bolsonaro provocou muitas críticas, inclusive, de aliados políticos. Muitos viram o movimento como uma forma de Salvini tentar recuperar o fôlego entre os membros da extrema-direita italiana que, cada vez mais, preferem Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos da Itália (FdI), como sua representante.

Isolado internacionalmente, Bolsonaro teve uma agenda magra em sua estadia na Itália. Além de Salvini, o presidente só encontrou oficialmente Alessandra Buoso, prefeita de Anguillara Vêneta, que o recebeu nesta segunda para a entrega do título de cidadão honorário.

Matteo Salvini pediu "desculpas" ao Brasil pela politização e instrumentalização da homenagem aos soldados brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. "Quero me desculpar com o povo brasileiro, representado por seu presidente, pelas polêmicas incríveis que ocorreram pela celebração dos caídos, que deram a vida para liberar-nos da ocupação nazifascista. Bolsonaro foi recebido por [Mario] Draghi e [Sergio] Mattarella, e a política deve deixar os cemitérios livres. Honrar os mortos deve ficar de fora das polêmicas políticas", disse Salvini à imprensa ao chegar no cemitério San Rocco.

