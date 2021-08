Fora do governo desde junho, Ricardo Salles ainda se identifica como ministro nas redes sociais

Advogada entrou com ação no STF denunciando "falsidade ideológica" por parte do ex-ministro edit

Ivan Longo, Fórum - Ricardo Salles saiu do Ministério do Meio Ambiente, mas o Ministério do Meio Ambiente ainda não saiu das redes sociais de Ricardo Salles.

Fora do governo desde junho, quando pediu demissão em meio a denúncias de corrupção e aumento exponencial do desmatamento no Brasil, Salles ainda se apresenta como ministro em seus perfis no Twitter, Instagram e Facebook.

Ele também mantém o cargo de ministro do Meio Ambiente em sua conta no LinkedIn, rede social voltada ao mercado de trabalho. Na descrição de seu perfil, consta que Salles trabalha na pasta do governo de janeiro de 2019 “até o momento”.

