Força Nacional auxilia PF no combate ao tráfico de drogas na fronteira com Paraguai e Bolívia

Quantidade de oficiais a serem destacados para a região da fronteira no Mato Grosso do Sul é mantida sob sigilo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Agentes da Força Nacional serão destacados para a área de fronteira entre Paraguai, Bolívia e Brasil, no Mato Grosso do Sul, auxiliando a Polícia Federal (PF) no combate ao tráfico de drogas na região, anunciou o Ministério da Justiça nesta sexta-feira (12).

As equipes devem atuar no estado em “caráter episódico e planejado” até o dia 3 de maio de 2024, diz o decreto assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O combate ao tráfico de armas é também uma das prioridades.

continua após o anúncio

"O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça e Segurança Pública", detalha a portaria. A quantidade de oficiais a serem destacados é mantida sob sigilo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: