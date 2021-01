Força Sindical defende vacina para todos e volta do auxílio emergencial

247 - O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, disse em entrevista ao Tutaméia, que o governo de Jair Bolsonaro sempre negou a covid-19, os tratamentos e a assistência.

De acordo com o sindicalista, todas as medidas do governo Bolsonaro dificultaram o acesso das pessoas ao benefício.

Torres defende que a sociedade tem de se organizar, estar mais unida nessas questões e exigir que essas medidas de enfrentamento à pandemia sejam mais concretas e imediatas.

“Estamos começando o ano com mais de 14 milhões de desempregados. Estamos começando o ano com a inflação subindo: itens de primeira necessidade batendo aí os dez, quinze, vinte por cento de aumento. As pessoas vão precisar comer, as pessoas vão precisar sobreviver; se a gente não tiver essa unidade e essa transparência da sociedade e exigir que as coisas aconteçam, nós vamos ter sérios problemas”, adverte o presidente da Força Sindical, em entrevista ao Tutaméia.

