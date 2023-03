Forças Armadas não planejam investigar militares envolvidos no caso das joias de Bolsonaro e Michelle

Comandos da Marinha e do Exército acreditam que investigações em andamento na PF e no TCU são suficientes para abordar o tema edit

Apoie o 247

ICL

247 - Exército e Marinha não planejam investigar seus militares envolvidos no caso das joias da Arábia Saudita destinadas como 'presentes' para Jair e Michelle Bolsonaro . Nos últimos dez dias, nenhuma sindicância foi aberta para apurar o comportamento dos militares, e não há planos para fazê-lo. A informação é da coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

Entre os militares envolvidos na operação de transporte das joias e na subsequente tentativa de "resgatá-las" da Receita Federal, estão o Almirante Bento Albuquerque, Marcos André Soeiro, o Primeiro-Sargento Jairo Moreira da Silva e o Contra-Almirante José Roberto Bueno Júnior, da Marinha, e o Tenente-Coronel Mauro Cid e o Segundo-Tenente Cleiton Holzschuk, do Exército.

>>> Militar escalado pelo Planalto para reaver joias sauditas com urgência pegou carona em voo que buscaria ministro

As Forças em questão alegam que se baseiam em investigações externas, em andamento na Polícia Federal e no Tribunal de Contas da União (TCU), para tratar do assunto. Este seria o 'curso a ser seguido', no entendimento dos comandos militares.

O Exército também afirmou que o militar Mauro Cid ocupava um cargo fora da Força e que o processo investigativo deve ser conduzido pelo órgão ao qual ele estava subordinado, a Presidência da República, onde atuava como ajudante de Bolsonaro. Os comandos da Marinha e do Exército acreditam que as investigações em andamento são suficientes e que essa é a abordagem adequada para tratar do caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.