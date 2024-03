Forças Armadas se irritam com revelações da PF sobre participação de militares na tentativa de golpe

O Alto Comando estaria incomodado com as revelações feitas “a conta gotas” edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Oficiais da ativa das Forças Armadas estão irritados com a Polícia Federal diante da investigação em curso sobre a trama golpista supostamente arquitetada por Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros, ex-assessores e militares. Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, a cúpula militar demonstra uma grande irritação diante dos desdobramentos desta investigação, principalmente porque as revelações da PF estariam vindo à tona “a conta gotas”. Na visão dos membros do Alto Comando, isso tem causado um desgaste constante nas Forças Armadas, que se queixam de não ter acesso completo às investigações, conduzidas sob sigilo.

Além disso, outro ponto de tensão é a situação dos militares que estão sob prisão preventiva no âmbito do inquérito do golpe. Internamente, há uma pressão sobre a própria cúpula militar para justificar as detenções desses indivíduos, que ainda não foram condenados pela Justiça. Atualmente, três militares estão detidos: o coronel Bernardo Romão Correia Neto, o major Rafael Martins de Oliveira e o coronel Marcelo Costa Câmara.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: