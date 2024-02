Forças Especiais do Exército, os "kids pretos", orientaram manifestantes golpistas, indica PF

Apoie o 247

247 - As investigações da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado indicam que militares da ativa do Exército podem ter recebido milhares de reais para custear as despesas de manifestantes golpistas bolsonaristas em Brasília entre novembro e dezembro de 2022, após a vitória do presidente Lula nas eleições. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Em uma troca de mensagens com o major das Forças Especiais do Exército Rafael Martins de Oliveira, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, negocia um pagamento de R$ 100 mil. Uma das possibilidades é que os recursos podem ter vindo da Presidência da República.

O Painel destaca que, para os investigadores, o diálogo é um indício de que as Forças Especiais do Exército orientaram a atuação dos manifestantes golpistas em novembro de 2022.

A PF investiga as suspeitas sobre a atuação dos "kids pretos" com prioridade.

