“Forma como Lula é recebido na Europa é esperança de que Brasil voltará a subir”, diz Anice Lawson

Estudante do Benin, que viralizou em vídeo ao lado do ex-presidente, afirmou em entrevista exclusiva ao Fórum Onze e Meia que Lula é "muito querido como pessoa e ser humano" no continente africano

Revista Fórum - Anice Lawson, estudante do Benin que viralizou ao aparecer em um vídeo emocionante com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas ruas de Paris, falou nesta quarta-feira (17) sobre as impressões que o petista tem na Europa e no continente africano. Segundo ela, a forma como Lula é recebido na Europa é “uma esperança que o Brasil voltará a subir”.

“A forma como o povo recebe ele não só aqui na França, mas na Europa inteira, é uma esperança que o Brasil voltará a subir, a chegar no lugar onde estava”, afirmou em entrevista exclusiva ao Fórum Onze e Meia. Já em relação a Benin e Togo, disse que Lula “é muito querido como pessoa e ser humano”.

Anice estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro graças a uma cooperação acadêmica entre Brasil e África, assinada durante o governo do PT. Ela se formou em Ciência Política e está fazendo doutorado em Paris.

“Lula é muito bem visto em relação as políticas públicas que permitem que os africanos possam ir ao Brasil e que os brasileiros possam vir à África. Quando pensam nessa troca, a imagem que sempre chega é a do Lula. As políticas públicas são mais do que essenciais para manter esse laço que a África precisa ter com o povo brasileiro”, afirmou a estudante.

