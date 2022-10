Fornecedores cobram dívida de R$ 430 mil da campanha de Rosângela Moro

Apoie o 247

247 - A campanha da deputada eleita Rosângela Moro (União Brasil), esposa do ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil), está sendo cobrada por fornecedores para quitar uma dívida de R$ 430 mil pelo não pagamento de serviços prestados, como gráfica e marketing eleitoral. Rosângela, que recebeu 217 mil votos, exercerá seu primeiro mandato por São Paulo na Câmara dos Deputados

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “Roberto Monzani, da gráfica ALK, afirmou que só recebeu R$ 250 mil dos R$ 500 mil definidos em contrato por serviços gráficos”. “Segundo o empresário, a campanha prometeu quitar as dívidas nesta segunda-feira (3/10). Se isso não acontecer, Monzani cobrará a dívida por meio do cartório”, diz a reportagem mais à frente.

O marqueteiro Ricardo Bergamo também cobra R$ 180 mil por serviços de comunicação, como jingles, gerenciamento de redes sociais e materiais publicitários. “Bergamo avalia acionar a Justiça para receber o dinheiro”, ressalta o colunista.

