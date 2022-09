Fortalecidos no governo Bolsonaro, garimpeiros somam cerca de 80 candidaturas em 2022

Os postulantes estão em todos os cargos. Os nomes com maior destaque encontram-se no Pará e em Roraima, onde a extração ilegal é mais forte edit

247 - O número de candidaturas de garimpeiros e mineradores de ouro no Brasil cresceu com o apoio de Jair Bolsonaro (PL). Um levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 79 candidaturas para o pleito de 2022. O partido com mais nomes é o PL, o mesmo de Bolsonaro, com 17, seguido da União Brasil, com oito.

Os postulantes estão em todos os cargos. Os nomes com maior destaque encontram-se no Pará e em Roraima, onde a extração ilegal é mais forte.

De acordo com a reportagem, a identificação dos candidatos foi possível graças ao cruzamento de dados de processos minerários na Agência Nacional de Mineração com o de candidatos do TSE e suas respectivas empresas. Alguns políticos foram identificados por defenderem publicamente o garimpo.

Do total, 36 candidatos são donos de algum processo minerário relacionado a ouro, diamante ou cassiterita, os minerais mais associados ao garimpo ilegal.

