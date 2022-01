Fórum de governadores discute vacinar crianças a partir dos 4 anos contra Covid

Apoie o 247

ICL

247 - O Forúm de governadores já discute propor a vacinação de crianças a partir dos 4 anos contra Covid-19, informa o Estado de S. Paulo nesta terça-feira (4).

Coordenador do grupo, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), diz que o tema está sendo tratado com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e será levado até a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), à Fiocruz, aos comitês científicos e aos laboratórios.

De acordo com Dias, a idade proposta coincide com o início da vida escolar dos pequenos. “Abriremos o debate em busca da resposta científica”.

PUBLICIDADE

O governo Jair Bolsonaro, que se opôs à vacinação de crianças entre cinco a 11 anos, deve, novamente, dificultar a imunização deste novo grupo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE