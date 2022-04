Fotógrafo sofre ameaças após flagrar ônibus de Luciano Hang em local irregular

Apoie o 247

247 - O fotógrafo Eduardo Matysiak, que registrou o ônibus do empresário Luciano Hang, dono da Havan, estacionado em local irregular em Curitiba (PR), vem sofrendo ameaças pelas redes sociais. Uma das mensagens afirmou: "assustado??? Hahahahhaha viu nada meu amigo, vai proclamar a mentira, vamos gastar milhões mas sua hora vai chegar".

De acordo com reportagem do portal Uol, o fotógrafo disse que uma pessoa responsável por ameaças tem feito ligações insistentes. Matysiak afirmou que tirou print do todos os comentários.

"Eu estou chocado, incrédulo, jamais imaginei isso. Eu fiquei mal, fiquei muito mal, temo ser agredido. Minha mãe entrou em pânico, ficou assustada também. É horrível", disse.

O fotógrafo informou que as mensagens estão sendo compiladas por seus advogados para o registro de um boletim de ocorrência.

O fotojornalista também pretende entrar com um processo contra Luciano Hang na esfera cível.

O empresário Luciano Hang disse, por meio de sua assessoria, que "em nenhum momento incitou qualquer tipo de ação". "O ônibus Patriota não é de propriedade de Hang ou da Havan, e o local destinado ao estacionamento foi uma recomendação do hotel", acrescentou.

