França ironiza 'imaginação sem limites' do governo Bolsonaro ao vê-la como inimiga

Embaixada da França no Brasil se manifestou sobre o relatório do Ministério da Defesa que a aponta como ameaça constante devido à sua posição acerca da Amazônia. "O fato é que o Brasil é o nosso principal parceiro estratégico na América Latina e que a França conserva, há décadas, relações de cooperação diárias, estreitas e amigáveis com as Forças Armadas brasileiras", diz a nota edit

247 - A Embaixada da França no Brasil rebateu relatório do Ministério da Defesa do governo Jair Bolsonaro sobre cenários de guerra e trata a França é a única ameaça constante devido à sua posição acerca da Amazônia.

"Nós saudamos a imaginação sem limites dos autores desse relatório. O fato é que o Brasil é o nosso principal parceiro estratégico na América Latina e que a França conserva, há décadas, relações de cooperação diárias, estreitas e amigáveis com as Forças Armadas brasileiras", diz a nota publicada no Twitter da Embaixada da França.

O documento sob o título "Cenários de Defesa 2040" busca dar suporte à revisão da Estratégia Nacional de Defesa e revela o que é considerado o "sentimento médio" da elite militar brasileira.

O relatório é fruto de consultas feitas em reuniões realizadas em comandos militares, organizadas pela Escola Superior de Guerra. Segundo a Folha de S.Paulo, que teve acesso ao documento, o Ministério da Defesa "diz que falou com pessoas do âmbito interno e externo" (leia mais no Brasil 247).

Leia a nota da Embaixada da França na íntegra: