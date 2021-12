Frei Betto sobre caso Lula: "A verdade venceu"

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista ao Prerrogativas deste sábado (25), o jornalista e escritor Frei Betto afirmou que a "verdade venceu” no caso da perseguição jurídica promovida pela Lava Jato contra o ex-presidente Lula.

"Devemos isso no fato de não acreditarmos nas chantagens, ciladas e mentiras da Operação Lava Jato”, afirmou. “Devemos isso também à atuação dos advogados Zanin e sua esposa Valesca que foram muito atuantes, não eram pessoas consideradas no meio jurídico de alto prestígio, e no entanto se saíram com excelência máxima”, acrescentou.

Sobre a conjuntura pollítica, Frei Betto enfatizou que a vitória de Lula nas eleições de 2022 deverá priorizar “reformas estruturais”, como a agrária.

“É preciso que o futuro governo Lula, o futuro governo progressista reintroduza essa pauta, mas a executando com uma grande mobilização popular”, disse.

O escritor disse, porém, que a esquerda não pode ser “ingênua” e que "Lula precisará aprovar reformas que não pode executar em seus dois primeiros mandatos, como uma reforma tributária para instituir o imposto progressivo e a reforma agrária.“

"A direita não vai dormir. Ela jamais vai aceitar um governo que possa afetar seus privilégios”, advertiu.

