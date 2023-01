Freixo articula com Dias programa social em grandes destinos turísticos

A proposta é estabelecer uma ação conjunta, com políticas públicas que auxiliem moradores a buscarem oportunidades a partir do turismo edit

247 - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, abriu discussão com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para criar um programa para pessoas pobres em regiões de grande fluxo turístico. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Os dois, que se encontraram nesta quinta-feira (19), falam em cruzar informações como os maiores destinos de turistas estrangeiros e as áreas com alta concentração de famílias em vulnerabilidade social.

A proposta é estabelecer uma ação conjunta, com políticas públicas que auxiliem moradores a buscarem oportunidades a partir do turismo.

