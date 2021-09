Freixo considera que pode haver violência em atos e se opõe à ida da oposição às ruas no 7 de setembro

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) disse ser contra a realização de manifestações pela oposição ao governo de Jair Bolsonaro no 7 de setembro, mesma data em que apoiadores de Bolsonaro vão às ruas em manifestações antidemocráticas.

As declarações foram dadas ao Painel da Folha de S.Paulo. Freixo defende que a oposição vá às ruas em outra data para não “dar palco” a Jair Bolsonaro. Ele teme que as manifestações organizadas pelos apoiadores de Bolsonaro resultem em atos de violência.

Freixo diz ter conversado a respeito com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com integrantes de outros partidos de esquerda e integrantes de movimentos sociais.

