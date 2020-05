Freixo denuncia acampamento bolsonarista que prega o extermínio da esquerda

247 - Em mensagem publicada no Twitter, o deputado Marcelo Freixo alerta para a agressividade do movimento paramilitar de extrema direita, que age como uma milícia e faz apologia ao crime .

"URGENTE! O PSOL denunciou ao MPF o movimento paramilitar bolsonarista que está acampado em Brasília e prega o "extermínio da esquerda" e "treinamento físico de combate". Trata-se de apologia ao crime e formação de milícia privada. É o mesmo grupo que espancou jornalistas domingo", escreve Freixo .

“Lembre-se, você NÃO É MAIS UM MILITANTE, VOCÊ É UM MILITAR, um militar com uma farda verde e amarela, pronto para dar a vida pela sua nação”. É com essa frase que moderadores de um grupo bolsonarista no aplicativo Telegram mobilizam pessoas para participarem de um acampamento que acontece no gramado em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. O nome do grupo é “300 do Brasil”.

O grupo se organiza de acordo com métodos do paramilitarismo e é uma ameaça às instituições democráticas.

