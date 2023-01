Freixo é nomeado presidente da Embratur

Nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial da União (DOU) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Foi publicada na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial da União (DOU) a nomeação do deputado federal Marcelo Freixo para a presidência da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

No mesmo ato foi exonerado do cargo o bolsonarista Gilson Machado.

Também foi exonerado Silvio Santos do Nascimento, Diretor de Marketing, Inteligência e Comunicação da Embratur.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.