Freixo liga crime em Araçatuba com política de Bolsonaro de fiscalização de armas: “favorece desvios e beneficia o crime”

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) usou suas redes sociais nesta segunda-feira (25) para relacionar o ataque de criminosos na cidade de Araçatuba (SP) com a política de Jair Bolsonaro de fiscalização de armas.

“Os bandidos que aterrorizaram Araçatuba usaram armamento pesado. O Brasil precisa de uma política séria de combate ao tráfico de armas, mas Bolsonaro está ampliando o acesso e destruindo os mecanismos de fiscalização e monitoramento, o que favorece desvios e beneficia o crime”, diz Freixo.

Entenda o caso

Três pessoas morreram durante o ataque de homens fortemente armados a agências bancárias do Centro de Araçatuba, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a Polícia Civil, dois moradores e um assaltante foram mortos. Dois suspeitos foram presos. Os moradores foram feitos reféns pela quadrilha após troca de tiros com a polícia.

PUBLICIDADE

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver dois reféns amarrados em carros e servindo de “escudo humano” para inibir a ação da polícia para impedir a fuga da quadrilha. Segundo a Polícia Militar, pelo menos dez carros foram utilizados na ação. Informou o jornal O Estado de S. Paulo.

Depois do assalto, o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), pediu que os moradores evitem sair de casa. Em uma postagem no Facebook, o prefeito informou ainda que suspendeu as aulas nas escolas municipais e estaduais.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE