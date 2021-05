Freixo pede à Justiça para tirar Salles do cargo

O líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo, afirma que atos de Salles não condizem com papel de ministro do Meio Ambiente edit

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), líder da minoria na Câmara, ingressará com pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para que suspenda a nomeação do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente).

O deputado também pede, em caráter liminar, que Salles seja afastado imediatamente até o julgamento definitivo por desvio da finalidade do papel de ministro do Meio Ambiente, informa o Painel da Folha.





