Freixo pede que PGR investigue Ricardo Salles por defesa de madeireiros no Pará

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) solicitou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra um inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o objetivo da representação é apurar a conduta de Salles em defesa dos madeireiros que foram alvo de uma operação que resultou na maior apreensão de madeira nativa já registrada no Brasil.

O objetivo da ação impetrada por Freixo é apurar se Salles teria praticado advocacia administrativa ou malversação de dinheiro público quando viajou ao Pará para defender os madeireiros. O pedido do parlamentar se baseia nas declarações do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que afirmou ser a primeira vez em que via um ministro do Meio Ambiente se posicionar contra uma ação em defesa da Amazônia.

