Frente de esquerda vai ser construída em torno da candidatura Lula, diz Mercadante

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, afirmou à TV 247 que acredita na construção de uma aliança de esquerda para a disputa da presidência em 2022. Para ele, a unidade da esquerda se dará em torno do nome do ex-presidente Lula, apontado pelas pesquisas como o candidato com melhor desempenho e com mais possibilidades de derrotar Jair Bolsonaro . “Ele é uma força de atração muito forte, é uma força da gravidade política. Com a popularidade dele, com a história dele, com a capacidade de articulação e com esses resultados que estão aí, eu acho que vai favorecer muito a articulação”.

“Nós precisamos unificar a esquerda. Eu acho que a frente de esquerda vai ser construída”, falou.

Mercadante ressaltou, no entanto, que o PT não tentará obstruir nenhuma outra candidatura de esquerda, apesar de entender que uma aliança contra Bolsonaro seja o melhor caminho. “A eleição em dois turnos permite você ter mais de um candidato da esquerda no primeiro turno. Se quiser sair [candidato], saia. Nós não vamos obstruir ninguém, nem impor e nem fazer um discurso. É um direito. Quem quer ter candidato, tem. Eu vejo que a grande prioridade do povo hoje é derrotar o Bolsonaro. Quer dizer, quem tem valores democráticos, civilizatórios, apreço à vida, uma visão de uma sociedade mais solidária e mais generosa é Lula. O Lula é o único que pode ganhar a eleição. Eu não sei se faz sentido esse movimento. Acho que a cada dia fará menos. E isso vai muito além da esquerda”.

