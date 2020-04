Frente Nacional de Prefeitos diz que Bolsonaro age “como se fossemos adversários de guerra”

Revista Forum - A Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade que reúne os gestores municipais das 400 maiores cidades do país, criticou as declaração do presidente Jair Bolsonaro de que “50% dos prefeitos” são contra o isolamento social.

Jonas Donizette (PSB), prefeito de Campinas e presidente da FNP, disse que os prefeitos só “querem sair do isolamento quando tiverem, de fato, confirmações de que é possível para a saúde das pessoas”..

“É lamentável e preocupante que o presidente da República continue com declarações que nada agregam neste momento difícil que estamos vivendo, contrariando orientação do Conselho Nacional de Saúde e decisão unânime do pleno do STF. Continuamos pedindo que ele reflita sobre suas atitudes e foque no que mais interessa no momento: salvar vidas. Não há”, afirmou Donizette em entrevista a Marcelo Ribeiro e Raphael Di Cunto, do Valor.

