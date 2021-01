Frentes marcam carreatas e bicicletadas pelo impeachment de Bolsonaro

247 - As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo organizaram atos previstos para acontecer neste próximo domingo (31) pelo impeachment de Jair Bolsonaro. As manifestações terão carreatas e bicicletadas em várias cidades do país. Em São Paulo, a concentração será a partir das 9h, na Praça Charles Miller, no estacionamento do estádio do Pacaembu.

"Vamos continuar pressionando para que os deputados pautem o impeachment de Bolsonaro na Câmara, motivos para isso não faltam. Já passou da hora", afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP) e um dos organizadores do movimento pelo Impeachment de Bolsonaro.

No último sábado (23), cerca de 100 cidades participaram de atos pelo fim do governo de Bolsonaro, pela vacina, já - gratuita e para todos - retorno do auxílio emergencial e proteção do emprego.

Participantes dos atos destacarão novamente o descaso do governo federal com a pandemia do coronavírus, o que ficou mais evidente com o colapso do sistema de saúde de Manaus. Documentos apontaram que o ministério da Saúde sabia do cenário crítico na capital oito meses antes de ser constatada a falta de oxigênio em hospitais.

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

Em outra manifestação, o procurador da República Igor Spindo disse que a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de coronavírus em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB), ainda não se sabe por ordem de quem.

