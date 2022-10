Frigorífico é autuado após fazer campanha domingo eleitoral com "picanha do mito"; mulher morreu após confusão

Apoie o 247

ICL

247 - O marido da mulher que morreu após tumulto na venda da "picanha mito", contou que a perna de Yeda Batista da Silva, de 46 anos, foi prensada na porta do Frigorífico Goiás quando ela tentava entrar no comércio, no domingo (2), em Goiânia. Um vídeo mostra a confusão. A reportagem é do portal G1.

"Ela gritava de dor. A perna dela inchou muito. No hospital, descobrimos que uma veia estourou e provocou hemorragia. Nem deu tempo de fazer cirurgia para salvá-la", desabafou o marido, Wanderley de Paula Dias.

Uma funcionária do Frigorífico Goiás disse por telefone, na terça-feira (4), que a empresa não vai se manifestar sobre o caso.

Capitão aposentado do Corpo de Bombeiros, Wanderley de Paula, de 51 anos, explicou que ele e a mulher se programaram para chegar cedo ao frigorífico justamente para evitar tumulto e comprar carnes para um churrasco que fariam em comemoração ao aniversário de 71 anos da mãe da esposa.

No mesmo dia, o juiz eleitoral Wilton Muller Salomão determinou a suspensão da promoção e da divulgação da venda. "A venda de carne nobre em preço manifestamente inferior ao praticado no mercado, no valor de R$ 22, revela indícios suficientes para caracterizar, em sede de um juízo não exauriente, conduta possivelmente abusiva do poder econômico em detrimento da legitimidade e isonomia do processo eleitoral", escreveu o magistrado.

Em entrevista, um especialista em justiça eleitoral informou que o desconto de mais de R$ 100 no kg de picanha pode ser configurado como um "incentivo" ao eleitor votar em Bolsonaro.

"Pode ser um elemento para incentivar o voto. Claro que deve ser analisado, mas pode ser configurado crime de corrupção eleitoral", disse.





Frigorífico anuncia “picanha mito” a R$ 22 e gera tumulto em GO



Estabelecimento usa a imagem do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL); trânsito chegou a ficar comprometido no local#Eleiçoes2022



Leia: https://t.co/fIXA9gLY0m pic.twitter.com/9cSF1WH54G October 2, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.