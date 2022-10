Frota aciona TSE contra André Valadão por falsificar decisão judicial

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o empresário da fé André Valadão, que nesta quarta-feira (19) publicou nas redes sociais um vídeo com uma suposta retratação ao ex-presidente Lula (PT), que teria sido, segundo ele, determinada pela Corte Eleitoral.

Na realidade, o TSE não deu qualquer decisão neste sentido em relação a Valadão.

Frota, na denúncia encaminhada ao TSE, afirma que Valadão falsificou uma decisão judicial. A pena por falsificar documento público é de de dois a seis anos de reclusão e pagamento de multa.

"Para além deste crime, podemos afirmar que o Pastor em questão teve a intenção de diminuir o peso de decisões judiciais em período eleitoral, desmerecendo a autoridade do atual presidente do TSE Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. Portanto solicitamos e requeremos com os respeitos devidos, sejam tomadas providências no sentido de intimar ou até citar o cidadão em tela, com o intuito de dar explicações a fim de caracterizar o possível crime cometido, obviamente depois da conclusão de investigação criminal", diz a denúncia.

