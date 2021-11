Frota acusa Eduardo Leite de pagar por apoio nas prévias tucanas

Apoie o 247

247 - O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) acusou neste domingo o governador gaúcho Eduardo Leite de pagar cabos eleitorais na votação das prévias do PSDB em Brasília.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Frota diz que Leite contratou uma "torcida fake" para as votações e mostra pessoas dizendo ter recebido R$ 50 mais almoço para estarem no diretório de Brasília em apoio a Eduardo Leite. A equipe de campanha do governador gaúcho nega que isso tenha ocorrido e diz que desconhece o fato.

Assista:

