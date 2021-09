Frota apresenta novo pedido de impeachment contra Bolsonaro

Após as ameaças golpistas feitas por Jair Bolsonaro durante os atos do 7 de setembro, o deputado afirma que o chefe de governo “não respeita limites legais e normas de trato social, que seria o mínimo de se esperar do ocupante do maior cargo eletivo do país” edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, após as ameaças golpistas feitas pelo chefe de governo nos atos do 7 de setembro. Esse é o 12º pedido de impeachment contra Bolsonaro apresentado por Frota.

“Bolsonaro gasta energia com aquilo que não é prioritário neste momento no país. Ele vai às ruas gritar e espernear pela aprovação do voto impresso, como se houvesse alguma prova de fraude nas eleições ocorridas até hoje”, afirma Frota.

De acordo com o deputado, Bolsonaro “não respeita limites legais e normas de trato social, que seria o mínimo de se esperar do ocupante do maior cargo eletivo do país”. (Com informações do Antagonista).

