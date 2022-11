Frota justifica saída de grupo de transição do governo Lula: 'atacaram meus filhos e minha mulher'

Apoie o 247

247 - Um dia depois de anunciar sua saída do grupo de trabalho da Cultura da equipe de transição do novo governo Lula (PT) , o deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP) revelou que o motivo para a renúncia se deu devido a ataques e ameaças sofridos por seus três filhos (Mayã, Enzo e Bella) e sua esposa, Fabiana Rodrigues, nas redes sociais e até mesmo em locais públicos. A informação é da Folha de S. Paulo.

"Não me incomodo com pressão e estou acostumado com as críticas, que sempre foram um misto de inveja, covardia e maldade. Nada me amedronta, mas atacar a minha família? O que é isso?", desabafou Frota, que não deu detalhes sobre o teor das ameaças, mas, segundo a Folha, 'assegura que foram suficientemente assustadoras para que pedisse o boné antes mesmo de começar a trabalhar na transição.'

Desde o anúncio da presença de Frota na equipe de transição, na terça-feira (22), o ex-ator foi duramente criticado por artistas e influenciadores, que alegaram não se sentir representados pelo deputado, que já apoiou Jair Bolsonaro (PL) em 2018.

Frota, por sua vez, afirma que nunca correu atrás de nomeações e que, se foi chamado, isso se deu por merecimento: "Nunca pensei em trabalhar no governo Lula e não esperava o convite, mas tenho vários projetos nas pautas culturais. Sou coautor das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo."

