Frota protocola novo pedido de impeachment de Bolsonaro por ataques contra o Legislativo e Judiciário

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) protocolou nesta segunda-feira (24) na Câmara dos Deputados seu sexto pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. O parlamentar pede o início do processo "por incitação da destituição de forma arbitrária dos poderes legislativo e judiciário e demais crimes".

Na peça, Frota cita o desrespeito de Bolsonaro em relação às medidas sanitárias e legais de combate à pandemia de Covid-19 e as tentativas do chefe do governo federal de "usar as Forças Armadas politicamente" e "atentar contra as instituições republicanas e democráticas".

O deputado elenca como testemunhas das práticas de Bolsonaro as jornalistas Vera Magalhães e Patrícia Campos Mello, o ex-Deputado Federal Alberto Fraga, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Defesa General Fernando Azevedo, o ex-comandante do Exército General Edson Leal Pujol e outros.

