Fuga de cérebros do Brasil se intensifica no governo Bolsonaro

Número de trabalhadores com elevada qualificação profissional que saem do Brasil bate recorde no governo Bolsonaro

247 - Cerca de 3,3 mil profissionais qualificados buscaram visto preferencial para os EUA em 2020, maior número em dez anos.

Segundo dados do Departamento de Imigração norte-americano, compilados por consultorias especializadas do setor, o novo movimento de fuga de cérebros do Brasil ficou mais intenso nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Em 2019 e 2020, a busca pelo visto permanente dos tipos EB1 e EB2 aumentou 40%, na comparação com os anos de 2017 e 2018, e 135% quando se compara com 2015 e 2016, quando o país estava em recessão.

Apesar do número crescente de solicitações, houve uma queda nas aprovações no ano passado devido à pandemia. Um terço dos pedidos ficou pendente naquele ano fiscal, encerrado em setembro.

Os números contrastam com a tendência observada em outros países. Enquanto os pedidos de entrada no mercado de trabalho norte-americano feito por brasileiros cresceram em 2020, a soma de solicitações feitas por todas as nacionalidades teve uma queda de 13%, destaca a reportagem.

