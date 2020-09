Fumaça das queimadas brasileiras começa a se espalhar pela América do Sul

247 - O volume colossal de fumaça produzido pelas queimadas no país começa a se alastrar pela América do Sul. Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai são os mais afetados.

A reportagem do portal G1 destaca que “em 19 dias de setembro, focos de calor na Amazônia já são 34% maiores que no mesmo mês de 2019. No Pantanal, alta é mais que o dobro em comparação com o ano passado. A fumaça das queimadas na Amazônia e no Pantanal já se estende por mais de 4 mil quilômetros da América Latina e chega a cobrir parte dos países vizinhos.”

A matéria ainda acrescenta que “a trajetória da fumaça aparece em imagem de satélite divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) neste sábado (19) (...) A floresta amazônica teve 26.656 focos de calor detectados pelo Inpe em setembro (entre os dias 1º e 19). Em menos de 20 dias, o número já é 34% superior ao que foi registrado no mês inteiro do ano passado: 19.925. A média para esse período do ano é de 32.812 pontos de queimadas.”

