Funai diz que 'antropologia trotskista' prejudica regra de visitação a comunidades

247 - A Fundação Nacional do Índio (Funai) vem citando líderes revolucionários como Leon Trótski e Karl Marx para paralisar os trabalhos de reconhecimento técnico de áreas em fase de demarcação. Procurador da Fundação diz que a "antropologia trotskista" atrapalha aplicação da lei.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "em um despacho publicado nesta segunda-feira, 3, o procurador-chefe nacional da Funai, Álvaro Osório do Valle Simeão, justificou que os servidores do órgão estão impedidos de entrar em áreas que ainda não tenham recebido a homologação presidencial, em decorrência de questionamentos sobre propriedades privadas que estejam nas áreas requeridas ou que sejam limítrofes a essas terras."

A matéria ainda explica que "segundo Simeão, a presença de índios nessas áreas “é ato que cabe na definição de invasor presente no Código Civil e Código Penal, inexistindo o que comumente se chama de ‘retomada’, conceito construído a partir de uma antropologia de linha trotskista'. "