Funai nomeia ex-missionário evangélico para proteção a índios isolados

Portaria com a nomeação do pastor evangélico Ricardo Lopes Dias para o cargo de coordenador-geral de Índios Isolados e de Recente Contato da Funai foi publicada nesta quarta-feira, 5, no Diário Oficial da União edit

Otávio Augsuto, Metrópoles - O governo nomeou o ex-missionário e pastor evangélico Ricardo Lopes Dias para o cargo de coordenador-geral de Índios Isolados e de Recente Contato da Diretoria de Proteção Territorial da Fundação Nacional do Índio (Funai).

A portaria com a nomeação é assinada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel de Souza, e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (05/02/2020).

Na semana passada, a indicação do pastor gerou críticas antes mesmo da nomeação. Ricardo participou do movimento Missão Novas tribos do Brasil (MNTB), evangelizando índios na região da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas.

Além das entidades de representação, a Defensoria Pública da União (DPU) também reagiu à nomeação. O órgão cobrou explicações da Funai e também manifestou “preocupação com as movimentações que podem indicar mudanças nas políticas públicas de proteção aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato”.

“O risco de uma nomeação que não atenda a critérios técnicos é a morte em massa de indígenas, decorrente de doenças a partir do contato irresponsável ou dos conflitos flagrantes com missões religiosas, madeireiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais”, informou, em nota.

O pastor iniciou os trabalhos na Amazônia na década de 1990. Após o período na região, Ricardo teve passagens como professor em universidades vinculadas a entidades evangélicas em São Paulo e em Goiás.