Funcionário demitido da Abin pode ter apagado dados do FirstMile, diz Ramagem

CartaCapital - O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que um funcionário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) pode ter apagado os registros de monitoramento feitos por meio do programa First Mile.

Segundo o parlamentar, em sua gestão como ex-diretor da agência, foi realizado um “pente limpo” na Abin. Ele também disse que está sendo “perseguido” por ter seu nome envolvido na operação da “Abin paralela”.

Leia a íntegra na CartaCapital.

