Funcionários dos Correios ameaçam nova greve

O trabalhadores dos Correios são contrários as alterações no plano de saúde e ameaçam entrar em greve novamente, com paralisação prevista para o dia 30 de janeiro edit

247 - Os trabalhadores dos Correios estão Insatisfeitos com a liminar do STF, que em novembro suspendeu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre plano de saúde da categoria, e ameaçam nova greve.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, A Fentec (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios) fará reuniões quarta (15) e quinta (16) com sindicatos para tratar do tema. A assembleia para votar a greve será no dia 29, com indicativo de paralisação no dia 30.

A reportagem acrescenta que Uma das grandes reclamações dos funcionários, que chegaram a entrar em greve ano passado, é o tamanho da coparticipação que são obrigados a pagar nos procedimentos médicos e os gastos com internações. As idas e vindas no custo da mão de obra comprometem os planos de privatização.