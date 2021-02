247 - Fundação Perseu Abramo abre curso sobre o fascismo e como derrotá-lo.O curso foi organizado pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o Grupo de Estudos Marxistas (GMarx), da Universidade de São Paulo (USP), e coordenado pelo professor e historiador Lincoln Secco.

O curso é gratuito, aberto a toda a militância progressista e tem o objetivo de apresentar as características do fascismo para refletir sobre o bolsonarismo como um tipo de movimento fascista, informa o site da fundação.

O tema

Trump, Bolsonaro, Viktor Orban. A nova fase do capitalismo internacional abre espaço em todo o mundo para governos que rompem com a lógica da democracia-liberal. Estamos diante de um movimento global neofascista? Entender as semelhanças e diferenças do bolsonarismo e dessa nova extrema-direita com os regimes fascistas históricos é fundamental para armar a militância petista. Compreender as características próprias do fascismo permite a construção de uma tática mais eficaz no enfrentamento do governo Bolsonaro – e do novo regime político em que vivemos desde o golpe de 2016.

