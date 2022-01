Fundação Perseu Abramo homenageia Brizola em seu 100º aniversário

Apoie o 247

247 - A Fundação Perseu Abramo, presidida pelo ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), publicou nota ao 100º aniversário de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e combatente contra a ditadura militar e pela democracia no Brasil. “Um dos políticos mais sagazes deste país e uma das grandes lideranças da esquerda brasileira”, diz a nota.

Neste 22 de janeiro, completa-se 100 anos do nascimento de Leonel de Moura Brizola. Um dos políticos mais sagazes deste país e uma das grandes lideranças da esquerda brasileira.

Nascido no povoado de Cruzinha (RS), Brizola morreu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 2004. Foi deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul, e o único político eleito pelo voto popular para governar dois estados diferentes em toda a história do Brasil, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.

Uma marca é permanente em sua biografia, a valorização do partido político – primeiro o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que ajudou a fundar no Rio Grande do Sul, e depois, quando perdeu a histórica sigla na reforma partidária, em 1980, o Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Candidato à Presidência da República em 1989, perdeu para Lula a ida ao segundo turno contra Collor, quando deu seu forte apoio ao petista. Brizola foi candidato a vice de Lula em 1998 e o apoiou na campanha vitoriosa de 2002. “Tive o prazer de conviver, concordar e divergir dele. Brizola fez muito pela democracia e educação dos brasileiros. E hoje faz falta ao Brasil. Mas pessoas como ele não morrem. Suas ideias seguem vivas nos nossos corações e mentes”, declarou Lula.

“Quem quiser que se engane. Pois não existirá força alguma na terra capaz de impedir que o povo brasileiro realize seu destino como Nação livre e independente”, sentenciou o sempre defensor radical da soberania nacional, em discurso ao retornar do exílio diante do túmulo de Getúlio Vargas.

Aloizio Mercadante

Fundação Perseu Abramo

