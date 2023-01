FUP convoca assembleias em todo o país contra golpismo bolsonarista, diz sindicato

Apoie o 247

ICL

247 — A Federação Única dos Petroleiros (FUP) realizou na manhã desta segunda-feira, 9, uma reunião com os seus sindicatos afiliados e definiu a realização de assembleias a partir da próxima quarta-feira, 11, informou o Sindipetro Caxias em nota . As assembleias servirão para mobilizar os trabalhadores em defesa da democracia, contra o golpismo bolsonarista que levou à invasão do Congresso neste fim de semana, em Brasília.

A FUP é ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e reúne diversos sindicatos de trabalhadores petroleiros pelo Brasil.

Segundo o Sindipetro Caxias, na reunião da federação nesta segunda, “ficou definido que serão realizadas a partir das 6h da manhã da próxima quarta-feira em todo país”. “Assembleias com os trabalhadores na porta das unidades da Petrobrás em defesa da democracia e para garantir a segurança energética do país”.

Diante da ameaça bolsonarista de bloquear refinarias, gerando uma crise de combustível no país, a FUP afirmou mais cedo que o movimento golpista fracassou e que as unidades de refino da Petrobrás estão funcionando normalmente.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.