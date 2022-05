FUP lamenta morte de Jacó Bittar: 'ardoroso defensor do movimento sindical como base e meio de democracia'

Um homem de grandes lutas, sempre firme em defesa das causas justas e essenciais. Foi um dos fundadores do Sindipetro-SP, do PT, da CUT e ex-prefeito de Campinas (SP) edit

FUP – Com profundo pesar, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) recebeu a notícia de falecimento do querido e bravo companheiro Jacó Bittar, ardoroso defensor do movimento sindical como base e meio de justiça social e democracia. Jacó Bittar foi uma grande liderança, um orgulho para a classe trabalhadora deste país. Teve papel fundamental na construção do Comando Nacional dos Petroleiros, o embrião e a espinha dorsal do surgimento da FUP.

Um homem de grandes lutas, sempre firme em defesa das causas justas e essenciais. Foi um dos fundadores do Sindipetro-SP, do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e ex-prefeito de Campinas (SP).

Concursado da Petrobrás, na década de 1960, tornou-se operador na Fábrica de Fertilizantes, em Cubatão (SP). Foi o primeiro presidente do sindicato de petroleiros de Paulínia, com sede em Campinas, onde enfrentou duras batalhas em defesa de direitos da categoria, em pleno período de chumbo, da ditadura militar.

Embalado pelo ideal de um Brasil mais justo e igualitário, Jacó Bittar, com outros militantes, foi peça essencial para o surgimento de um novo sindicalismo, que conquistou autonomia, retomou o movimento sindical das mãos dos pelegos e fez eclodir importantes greves e movimentos da categoria.

Sua militância, tanto no movimento sindical como na política, no PT e no PSB, foi fundamental para o processo de redemocratização do país. Lembrando que a greve geral de 1983, ainda na ditadura civil-militar, que abriu caminhos para a também histórica greve de 1985, teve Jacó Bittar como uma das grandes lideranças nas paralisações que ocorreram na Replan (Refinaria de Paulínia/SP) e na Rlam (Refinaria Landulpho Alves/BA).

Infelizmente, é uma grande perda para o movimento sindical, para a esquerda brasileira. Um companheiro que se vai, mas deixa um legado maravilhoso para toda a classe trabalhadora brasileira e mundial.

O exemplo, os ensinamentos do mestre Jacó Bittar permanecerão para sempre, motivando novas lutas e conquistas.

Descanse em paz, companheiro.

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP)

