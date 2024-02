FUP pede investigação de conduta antiética de gestores de alto escalão da Petrobrás

Apoie o 247

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) está solicitando à Petrobrás uma investigação minuciosa sobre o vazamento de informações confidenciais que envolve altos funcionários da empresa. O caso veio à tona após a divulgação de detalhes sigilosos de um processo, levantando preocupações sobre práticas antiéticas e a existência de canais informais de comunicação dentro da companhia.

De acordo com informações veiculadas por Malu Gaspar, do jornal O Globo, nesta quinta-feira (29), três fontes de alto escalão da Petrobrás teriam fornecido detalhes sobre uma investigação envolvendo Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP. Bacelar, no entanto, afirma desconhecer qualquer procedimento nesse sentido e destaca a irregularidade do vazamento de informações que deveriam ser tratadas com sigilo absoluto. "Processos de natureza administrativa são estritamente sigilosos. É preocupante que informações sensíveis tenham sido vazadas para a imprensa antes mesmo de eu ser notificado formalmente. Isso levanta questões sobre possíveis abusos de autoridade ou tentativas de intimidação contra minha liberdade de expressão enquanto dirigente sindical", declara Bacelar.

continua após o anúncio

O advogado Marthius Sávio Lobato, representante legal da FUP nesse caso, ressalta a gravidade do vazamento, apontando não apenas para a violação do código de ética da Petrobrás, mas também para a violação dos direitos fundamentais de Bacelar. "Esta conduta assemelha-se aos métodos empregados por regimes autoritários. É crucial que haja uma investigação aprofundada e consequências adequadas para os responsáveis por este vazamento", afirma Lobato.

