FUP: Petroleiros se reúnem, nesta sexta, com novo presidente da Petrobras

Segundo Deyvid Bacelar, começa agora “uma nova era em direção ao crescimento e à retomada do papel da empresa como indutora do desenvolvimento econômico e social do país edit

Apoie o 247

ICL

CUT - Nesta sexta-feira (27), petroleiros e petroleiras da da Federação Única dos Petroleiros (FUP) se reúnem com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, cuja indicação pelo presidente Lula (PT) foi confirmada nesta quinta-feira (26) pelo Conselho de Administração da petroleira. O objetivo é apresentar a pauta de interesse da categoria petroleira para a reconquista de direitos perdidos ao longo dos últimos 7 anos, assim como para apresentar as propostas da Federação para a Petrobras e para o governo Lula.

Em nota publicada no site da entidade, os petroleiros comemoram a confirmação de Jean Paul Prates para o cargo.

“A aprovação de Jean Paul Prates para a presidência representa o início de uma nova era em direção ao crescimento econômico e social do país”, afirmou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

O dirigente destacou que Jean Paul Prates – com vasta experiência nas áreas de petróleo e gás e de energia renovável e meio ambiente – vem participando das lutas em defesa da Petrobras, além de ter uma visão crítica sobre a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), implementada no governo do ilegítimo Michel Temer (MDB), em outubro de 2016.

O PPI vincula o preço dos combustíveis à variação do dólar, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional e aos custos de importação dos derivados.

Para Bacelar, que, ao lado de Prates, integrou o grupo de trabalho de transição de Minas e Energia, a indicação do ex-senador para o cargo é ”mais uma demonstração do compromisso do governo com o povo brasileiro e a soberania nacional”.

Como senador (PT-RN), Prates era também presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras (que reúne mais de 200 deputados e 40 senadores) e teve papel de destaque, como relator, em projeto de lei que busca a criação de mecanismos para minimizar os reajustes de preços dos combustíveis. A proposta – que teve contribuições da FUP, antes de ser aprovada no Senado, com emendas, no início deste ano – tramita na Câmara.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.