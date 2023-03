FUP saúda anúncio de nova diretoria da Petrobrás, mas mantém paralisação nacional contra privatizações

Movimento veio após a antiga diretoria executiva da companhia ter decidido pela retomada do processo de transferência de ativos edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) divulgou nesta quinta-feira (23) uma nota saudando o anúncio da nova diretoria executiva da Petrobrás e afirmando que acompanhará de perto a atuação dos novos executivos da estatal.

A nota clarifica que a entidade manterá a paralisação nacional na sexta-feira (24) contra a privatização de ativos da companhia. O movimento veio após a antiga diretoria executiva da companhia ter decidido pela retomada do processo de transferência de ativos que tiveram contratos de venda assinados, contrariando recomendação do Ministério de Minas e Energia de suspender as vendas por 90 dias.

Confira:

FUP comemora troca de diretoria, mas mantém paralisação nacional no dia 24

“Finalmente, após pressão do movimento sindical petroleiro, a Petrobrás indicou a nova diretoria, que tomará posse no próximo dia 29”, comemora Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), sobre o anúncio feito pela companhia na noite desta quarta-feira, 22.

“Manteremos a paralisação nacional na sexta-feira (24) e o calendário de assembleias para deliberar o estado de greve, porque, embora a gente tenha conseguido um avanço em relação à definição da diretoria, ainda precisamos garantir a suspensão das privatizações em curso”, diz.

A Petrobrás publicou nota ontem, divulgando os novos nomes da diretoria da empresa, os quais foram submetidos aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo a apreciação do Comitê de Pessoas e deliberação do Conselho de Administração (CA), que também aprovou o mandato de dois anos a Jean Paul Prates, presidente da companhia.

A FUP garante que seguirá acompanhando a nova gestão, o que significa manter posicionamento crítico quando necessário, apontando possíveis erros e reconhecendo os acertos. “Esperamos que a nova diretoria executiva reveja a posição da anterior e o Conselho de Administração suspenda, na próxima reunião, a venda dos projetos que já tiveram pré contrato assinado, respeitando o ofício do MME”, reforça Bacelar.

O Ministério de Minas e Energia (MME) enviou ofício à Petrobrás no dia 1º de março, solicitando a suspensão, por 90 dias, da venda de ativos da petroleira para análise e reavaliação das negociações em curso. Apesar disso, o CA ainda não se manifestou sobre a solicitação do governo federal.

Paralisação na sexta-feira (24)

A FUP e seus sindicatos farão uma paralisação nacional amanhã (24), com assembleias nas bases para aprovação de estado de greve contra a continuidade do processo de venda de ativos e contra a continuidade de gerentes alinhados com o governo anterior, que permanecem na Petrobrás, contrariando o projeto eleito nas urnas. Confira os locais:

Amazonas

Refinaria Isaac Sabbá (Reman), às 7h

Bahia

Base de Taquipe - São Sebastião do Passé, às 7h

Rio de Janeiro

Refinaria Duque de Caxias (Reduc), às 7h

Heliporto de Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes, às 7h

Ceará

Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) - Portão A, às 7h

Rio Grande do Norte

Assembleia no Polo Guamaré, às 7h

Pernambuco

Refinaria Abreu e Lima (Rnest), às 6h30

Transpetro Suape, às 7 horas

Espírito Santo

São Mateus, em frente à Base 61, às 7h

Minas Gerais

Portaria principal da Refinaria Gabriel Passos (Regap), às 7h

São Paulo

Refinaria de Paulínia (Replan), às 7h

Refinaria Capuava (Recap), às 7h

Terminal da Transpetro em Guarulhos, às 7h

Mato Grosso do Sul

Termelétrica LCP, Três Lagoas, às 7h

Distrito Federal

Terminal da Transpetro em Brasília, às 7h

Petrobrás/Esbras, às 7h

Paraná

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), às 7h30

Usina do Xisto (SIX), às 7h30

Santa Catarina

Terminal da Transpetro de Itajaí, às 8h

Rio Grande do Sul

Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), às 7h

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.